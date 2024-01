Pagelle Lazio-Roma 1-0 | voti e tabellino Coppa Italia 2023 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per i quarti di finale della. Allo stadio Olimpico primo tempo avaro di emozioni con le due squadre che non vogliono sbilanciarsi e così a dominare è la tattica e la paura di sbagliare. Nella ripresa però la partita si stappa per merito della: cross dalla destra, Vecino svetta ma la palla viene parata di Rui Patricio. Poco dopo Huijsen colpisce in pieno Castellanos, Irrati richiama al Var Orsato: è calcio di rigore. Zaccagni non sbaglia, spiazza Rui Patricio e fa 1-0. Laè padrona del campo e spreca altre due palle gol clamorose, sempre con Vecino. Lamette ...

A breve Maurizio Sarri parlerà a tv e in conferenza stampa dopo il derby di Coppa Italia vinto contro la Roma per 1-0. Un bel regalo di compleanno per il tecnico che oggi compie 65 anni.