PageGroup | come evolve il mercato del lavoro in Italia nel 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Nel contesto di un’alta inflazione, incertezze economiche e la crescente necessità di competenze specialistiche,, azienda leader nel settore della ricerca e selezione, ha presentato la sua nuova edizione del rapporto sulle retribuzioni per il. Lo studio si concentra su oltre 500 professioni e 16 settori, anticipando un anno variegato e complesso con trasformazioni acceleranti neldel. La transizione ecologica è uno dei principali driver di cambiamento. L’accelerazione in tutti i settori aziendali porta a nuove competenze e funzioni legate all’efficienza energetica, greenification dei processi, logistica sostenibile e urbanistica. Settorienergie rinnovabili, costruzioni, mobilità elettrica e chimica industriale stanno crescendo costantemente, offrendo nuove ...

Il 2024 si presenta quindiun crocevia di sfide e opportunità, con la necessità di nuove ... 'Il 2023 - precisa Tomaso Mainini, Amministratore Delegato diItalia e Turchia - è stato ...Secondo l'analisi di"sicuramente no". Il 38% delle persone si aspetta che l'intelligenza ... non possiamo negare che alcuni lavori soprattutto quelli più di routine e ripetitivi, ad ...Roma, 10 gen. (Adnkronos) – E’ in corso una riunione di deputati e senatori di Energia Popolare con Stefano Bonaccini, si apprende da fonti parlamentari, alla Camera.Roma, 10 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Con un'alta inflazione, incertezze economiche sulle prospettive di crescita, lo sviluppo di nuove competenze che influenzano tutti i settori, e la persistente dif ...