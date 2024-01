Padova | un virus non dà scampo alla piccola Beatrice | “La nostra bambina era un gioiello della natura”

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 È stata una corsa contro il tempo per salvarla, maAngela Gobbo, 5 anni, è morta dopo due giorni in terapia intensiva all’ospedale di. Era stata colpita da più, che non le hanno lasciato. Il 31 dicembre sera, dopo i festeggiamenti in casa di amici,Angela aveva iniziato ad accusare stanchezza. Poco dopo è arrivata la febbre. Anche il padre, il giorno prima, era rimasto a letto per un attacco febbrile. Ma laaccusava anche brividi e un malessere generalizzato. Trasportata al pronto soccorso pediatrico a Veggiano, la situazione è precipitata in breve tempo e laè stata spostata all’ospedale a. Da lì l’insorgere di un’emorragia cerebrale, che era ...