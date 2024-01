Padova | sgomento per la bimba di cinque anni colpita da un virus e morta in due giorni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) È stata una corsa contro il tempo per salvarla, ma Beatrice Angela Gobbo, 5, èdopo duein terapia intensiva all’ospedale di. Era statada più, che non le hanno lasciato scampo. Una tragedia. Unl’ha uccisa in pochi. Laè deceduta il 4 gennaio nella terapia intensiva dell’ospedale dima prima di Capodanno non aveva mai avuto alcuna patologia. Disposta l’autopsia per chiarire un decesso tanto rapido e improvviso. Venerdì i funerali a. Il racconto del ‘Gazzettino’. Tragedia a. Il racconto del papà di Angela al “Gazzettino” ‘‘Il 30 dicembre mi sono ammalato di influenza – ha raccontato il padre ...

nella comunità di Veggiano, in provincia di, per la morte di Beatrice Angela Gobbo, una bambina di 5 anni morta giovedì per una malattia improvvisa, probabilmente una grave infezione ...La comunità di Arzachena, dove Pietro abitava da 4 anni, ha accolto conla notizia . Tante ... alex bettella Arzachena arzachenatrento pietro bettella comunità nuovi orizzonti funerale ...È morta a 5 anni per le complicazioni dovute al virus dell’influenza. La piccola si chiama Angela Beatrice Gobbo, di Veggiano e non aveva patologie pregresse. Il suo cuore ha smesso di battere nel rep ...A Capodanno è andata con la mamma al cinema, poi la febbre alta. Disposta l’autopsia per chiarire un decesso tanto rapido e improvviso. Venerdì i funerali a Padova ...