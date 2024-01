Padova | bimba di 5 anni uccisa da virus nel giro di pochi giorni

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Unha ucciso inuna bambina di 5di Veggiano nelno. La piccola Beatrice Angela è deceduta il 4 gennaio nella terapia intensiva dell’ospedale di, ma prima di Capodanno come riporta ‘Il Gazzettino’, non aveva mai avuto alcuna patologia. ”Il 30 dicembre mi sono ammalato di influenza – ha raccontato il padre Giov-. Dovevamo fare una cena per Capodanno a casa nostra con altre due coppie di amici con i rispettivi bambini che poi sono i migliori amici della nostra piccola. Viste le mie condizioni, una delle altre mamme ha deciso di organizzare la festa a casa loro dove sono andate mia moglie con Beatrice Angela. Sono state in allegria, si sono divertite, tutto è andato per il verso giusto. Il giorno dopo la mia ...

Un virus ha ucciso in pochi giorni una bambina di 5 anni di Veggiano nel padovano. La piccola Beatrice Angela è deceduta il 4 gennaio nella terapia intensiva dell'ospedale di, ma prima di Capodanno come riporta 'Il Gazzettino', non aveva mai avuto alcuna patologia. ''Il 30 dicembre mi sono ammalato di influenza - ha raccontato il padre Giovanni - . Dovevamo fare ...La piccola non aveva patologie pregresse ed è morta nel reparto di Terapia intensiva pediatrica di, dopo due giorni in cui i medici hanno tentato di salvarle la vita. Dopo capodanno e un ...MILANO, 10 GEN - E' stata condannata a 4 anni di reclusione la 27enne arrestata il 3 febbraio dello scorso anno per maltrattamenti aggravati e lesioni sulla figlia di 17 mesi. La donna, stando alle in ...La bimba è morta in ospedale a causa di un virus. I funerali venerdì 12 gennaio a Santa Giustina ...