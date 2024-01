Padova | bambina di 5 anni torna a casa con la febbre e tre giorni dopo muore

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Unadi 5è morta anel giro di pochiin seguito ad alcune complicazioni seguite a quella che inizialmente sembrava una banale influenza. Beatrice Angela Gobbo, questo il nome della bimba, ha iniziato a sentirsi male il primo gennaio scorso, di ritorno da un’uscita al cinema. Avvertiva stanchezza, brividi e qualche linea di. Nelle ore seguenti la temperatura corporea della piccola si è alzata fino a stabilizzarsi sui 39 gradi. Come riferito dal padre Gioval Gazzettino, i genitori l’hanno portata al pronto soccorso pediatrico di Veggiano, dove è stato suggerito loro di andare a farla visitare in ospedale. “Qualche oraperò il quadro clinico di Beatrice Angela è peggiorato”, racconta il padre. Laè stata ...

...saluto a Beatrice Angela sarà venerdì 12 gennaio alle 10 nella basilica di Santa Giustina a. ... che dovrà sciogliere ogni dubbio sulle cause che hanno portato alla morte della. Cordoglio a Padova per la morte, dovuta a quattro virus, di una bambina di 5 anni, deceduta giovedì scorso all'ospedale di Padova.