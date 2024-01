Ospedale di Tivoli | l' accusa dei sindacati | ' Reparti chiusi | fronteggiano l' emergenza con strumenti insufficienti'

L’Azienda regionale emergenza sanitaria 118 ha attiva to altre 10 ambulanze per un mese, prorogabili per altri trenta giorni in considerazione delle ... (ilcorrieredellacitta)

Una scelta doverosa dopo quello che è accaduto in ospedale. L'Azienda regionale emergenza sanitaria 118 ha attivato altre 10 ambulanze per un mese, ... (247.libero)

“ Insufficienti le misure annunciate dal presidente Rocca per far fronte all’ emergenza dopo la chiusura dell’ ospedale di Tivoli a causa di un rogo: ... (romadailynews)

"Si tratta di problematiche che richiedono interventi immediati a tutela dei pazienti che in questo momento non possono essere presi in carico presso il DEA di I livello dell'di. ...È il grido di allarme che arriva dalla Uil Fpl sulle condizioni dell'Sandro Pertini, oberato di pazienti dopo la chiusura del nosocomio direso inagibile in seguito al devastante ...Il sindacato Uil Fpl denuncia una situazione di caos ed emergenza, il plesso ospedaliero sarebbe stato preso d'assalto dai pazienti dopo la chiusura ...Per l’Intersindacale “è evidente che i tempi della Magistratura” sulle cause e le responsabilità del rogo dello scorso dicembre “non possono essere gli stessi della soluzione politica dell’emergenza s ...