Osimhen risponde all’agente del Kvaratskhelia “Sei un pezzo di spazzatura”

L’ Agente di Kvaratskhelia “ provoca ” Victor Osimhen e l’attaccante nigeriano non fa attendere la sua risposta: volano insulti La situazione in casa ... (notizie)

2024-01-10 11:16:03 Il web è in trepidazione: Vctor Osimhen nega che il suo trasferimento nella lega saudita sia chiuso Come ha assicurato l’agente ... (justcalcio)

Poi la piccata risposta dell'agente del nigeriano Roberto Calenda L'agente diall'agente di Kvara Ognuno deve guardare in casa propria e avere rispetto del lavoro altrui. Non è ...L'agente diQuesto il messaggio di Calenda, procuratore di, diretto a Mamuka Jugeli, e diffuso a mezzo social: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di ...Osimhen e Kvaratskhelia (LaPresse ... Parole che hanno mandato su tutte le furie il bomber nigeriano che, in ritiro con la propria Nazionale, ha risposto tramite social e lo ha fatto in maniera molto ...Ore davvero caldissime in casa Napoli, dopo il botta e risposta a distanza tra Mamuka Jugeli e Victor Osimhen. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, l’entourage del nigeriano ...