Osimhen furioso con l’agente di Kvaratskhelia | “Sei un rifiuto umano e una vergogna | idiota del ca**o”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una. Sono imbarazzato dal tuo ragionamento.del! Tieni il mio nome lontano dalla tua bocca!”. Con queste durissime parole postate su Instagram, Victorha risposto aldel compagno di squadra al Napoli Khvicha, Mamuka Jugeli, che ieri aveva ipotizzato un addio del nigeriano a giugno in direzione Arabia Saudita nonostante il rinnovo. SportFace.

Unica consolazione il rinnovo del contratto a Osimhen (clausola da 130 milioni, 10 di stipendio). C'è tutta la rabbia agonistica di Osimhen dopo la figuraccia col Frosinone, a sostenere la riscossa azzurra, si spera col più concreto sostegno di Kvaratskhelia, perso in un inizio di stagione complicato. Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen, ha deriso la squadra allenata da Mazzarri postando emoticon di risate. Non è la prima volta che il giornalista nigeriano si prende scherno del Napoli. Il giornalista Raffaele Auriemma solleva il velo su una serie di 'aiutini' arbitrali a favore dell'Inter durante la stagione.