Osimhen duro contro agente di Kvaratskhelia | “Non parlare di me”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Caro Mamuka Jugeli, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca“. Lo ha scritto sul proprio profilo Instagram il bomber del Napoli, Victor, attaccando duramente il procuratore del suo compagno di squadra, che ieri, in un’intervista alla tv georgiana ha parlato anche del nigeriano dicendo che “ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... VictorIl Napoli ha comunicato l'inizio della vendita dei biglietti per la partita di ... Un risultato che non rende giustizia a quanto visto in campo, ma che rappresenta uncolpo per la ...Il fatto che Victorsia riuscito a vincere il titolo di capocannoniere con 26 gol , ...avere enormi problemi a difendere il suo titolo di MotoGp dall'assalto di Jorge Martin ma ha tenuto, ...Nella notte Victor Osimhen è esploso contro l’agente di Kvaratskhelia, postando una durissima storia su Instagram dalla Costa d’Avorio dove si trova in ritiro con la nazionale nigeriana in vista della ...Scoppia il caso intorno a Osimhen, recentemente accusato di non essere un calciatore con dei valori dall'agente di Kvaratskhelia, Mumuka Jugeli. Sull'argomento, è già intervenuto il diretto ...