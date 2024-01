Osimhen | anche Calenda non ci sta | “Inaccettabili le parole di Jugeli” | poi svela il futuro dell’attaccante

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La notizia del giorno è l’accesa risposta diall’agente di Kvaratskhelia.l’agente del nigeriano non ci sta e rilascia un comunicato sulla vicenda. Sono ore caldissime in casa Napoli. Mentre la squadra è in ritiro per ritrovarsi dopo le ultime pessime prestazioni, è scoppiato un nuovo caso. A scatenarlo è stato Victorche, direttamente dal ritiro della Nigeria, ha attaccato l’agente di Kvaratskhelia per le dichiarazioni sul suodefinendolo un “rifiuto umano”. Ad aver scatenato la rabbiasono ledel procuratore Mamuka, che ai microfoni di 1TV Sport aveva parlato di un possibilein Arabia Saudita per l’attaccante nigeriano. Caos...

Osimhen a giugno andrà via e non mi mancherà , i leader sono un’altra cosa È lungo l’elenco dei giocatori del Napoli che ho molto amato. E non ... (ilnapolista)

...di Kvaratskhelia - che aveva dato per scontato il trasferimento diin Arabia Saudita alla fine della stagione - e dopo la risposta furibonda disui social, adesso arrivail ...Come mostratodal suo sfogo social, lo stessosarebbe furioso per quanto commentato da Jugeli ai microfoni dei media georgiani. Intanto, il futuro dell'ex Lille si conferma sempre più ...Jugeli ha chiamato in causa anche Victor Osimhen dichiarando che andrà a giocare in Arabia Saudita. Una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie VO9 che ha replicato duramente via social.Le parole dell'agente di Khvicha Kvaratskhelia non sono piaciute a Victor Osimhen. L'agente del nigeriano ha diramato un comunicato. Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, nel corso di una ...