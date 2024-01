Osimhen all’agente di Kvara | “Sei un pezzo di sporcizia Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Scintille trae l’agente ditskhelia! Il centravanti risponde duramente alle voci di un possibile trasferimento in Arabia Saudita. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il centravanti nigeriano del Napoli, Victor, ha reagito con fermezza alle recenti dichiarazioni dell’agente di Khvichatskhelia, Mamuka Jugeli. Quest’ultimo aveva espresso dubbi sul futuro dicon il club partenopeo e ipotizzato un possibile trasferimento in Arabia Saudita durante la prossima finestra di mercato estiva. Martedì scorso, Jugeli aveva dichiarato: “ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di, ma ...

2024-01-10 11:16:03 Il web è in trepidazione: Vctor Osimhen nega che il suo trasferimento nella lega saudita sia chiuso Come ha assicurato l’agente ... (justcalcio)

a Jugeli: 'Non parlare di me' Non si è fatta attendere la replica di Victor, parole durissime destinatedi Kvaratshelia attraverso una Instagram Story: 'Caro Mamuka Jugeli, ...Clima di fuoco in casa Napoli. Dopo la sconfitta per 3 - 0 contro il Torino e la decisione di andare in ritiro, ecco il durissimo botta e riposta tra l'di Khvicha Kvaratskhelia e Victor. Tutto è iniziato nella giornata di ieri, con delle dichiarazioni rilasciate da Mamuka Jugeli. Il procuratore del georgiano aveva parlato del futuro ...