Orsini contro tutti a E’ sempre Cartabianca | un’altra lite

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Lei è vergognoso. Io sono molto calmo. Lei è vergognoso”. Alessandrosbotta a E’, su Rete4, nel consueto intervento nel programma condotto da Bianca Berlinguer., professore di sociologia del terrorismo internazionale, esordisce con l’analisi del conflitto tra Israele e Hamas. “Hamas si è rafforzata, ha più militanti e più armi. E’ più motivata e ha maggiore sostegno popolare”, dice, che accende i riflettori sul ruolo degli Stati Uniti. “Kirby – portavoce del Consiglio nazionale di sicurezza della casa Bianca- con imbarazzo ad una domanda ha risposto dicendo che Hamas è in una posizione di grandi forza. Noi non riusciamo a capire cosa sta accadendo se non mettiamo a fuoco il ruolo degli Stati Uniti. Blinken non è in Medio Oriente per salvare la ...

... ma non ha detto una parola su quelli russil'Ucraina. In questo quadro vanno collocato le ... da pensatori come, da forze politiche come il Movimento 5 Stelle, da Salvini e fino al 24 ...... insieme a foto e video dei criminil'umanità commessi a Gaza. A dimostrazione di come ...nelle liste come sono stati inseriti tanti altri onesti giornalisti e intellettuali dal professore...Il Papa contro la maternità surrogata, plaude il centrodestra (ansa.it, 8 gennaio) Papa Bergoglio lo dice chiaro e tondo: “Questa non è guerra, è terrorismo” (il manifesto, 23 novembre) Vorrei che vi ...Per l'Ammiraglio Luigi Binelli-Mantelli, Capo di Stato Maggiore della Difesa nel biennio 2013/15, l'incapacità di Stati Uniti e Unione Europea di organizzare una missione navale congiunta contro gli ...