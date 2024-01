Orrore a Salerno | 12enne sequestrata | incappucciata e violentata

Il cucciolo , rimasto gravemente ferito, è salvo per miracolo. Appena starà meglio potrà raggiungere una delle famiglie che si sono proposte per ... (ilgiornale)

I dettagli sull'esame autoptico forniti da Cosimo Ferraioli, sindaco di Angri (): c'è un essere umano dietro la morte del gattino, trovato in fin di vita lo scorso 7 dicembre e deceduto quattro giorni dopo. Proseguono le indagini della ......studenti - attori di due classi del suo laboratorio teatrale - operativo da oltre 21 anni a... Una pazza che crede di essere la Madonna e una madre che scopre conla gravidanza della ...Dà fuoco a un cane, dopo averlo legato a un palo della luce: è successo a Palermo ieri 9 gennaio 2024. Il responsabile è stato denunciato ...Ritrovato oggi, 10 gennaio 2024, nel fiume Lamone a Faenza il corpo di un uomo. Le indagini sono in corso per stabilire la causa del decesso.