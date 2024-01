Oroscopo Toro di Paolo Fox | le previsioni di oggi 10 gennaio 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il segno del, governato da Venere, è la rappresentazione dell’amore per la bellezza, la sensualità e la stabilità nella tradizione astrologica. Coloro che nascono sotto questo segno sono spesso percepite come creature terrene, saldamente ancorate al mondo materiale, con un forte senso del dovere e una dedizione senza pari. La loro natura paziente e determinata li rende incredibilmente resilienti difronte alle sfide, e non si lasciano facilmente scoraggiare dagli ostacoli. Ma non lasciatevi ingannare da questa apparente immobilità; sotto la superficie, unè guidato da una passione ardente e da un desiderio profondo di conforto e sicurezza. Le persone delapprezzano le cose belle della vita. Siano essi paesaggi mozzafiato, arte, musica o cibo, ilsa riconoscere e celebrare la bellezza nelle sue ...

