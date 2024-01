Omicidio Ugo Russo | nominato un perito per l’esperimento giudiziale

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ statoilEmanuele Paniz perdeciso nell’ambito del processo sull’di Ugo, il 15enne ucciso da un carabiniere, la notte del 29 febbraio 2020, nel borgo Santa Lucia di Napoli, mentre, armato di una replica di una pistola e insieme con un complice, stava tentando di rapinare l’orologio al militare. Gli accertamenti che sono stati delegati aldalla Corte di Assise di Napoli (prima sezione, presidente Annunziata) mirano, in sostanza, a stabilire la distanza che separava il 15enne dal carabiniere al momento in cui è stato esploso il colpo ritenuto fatale. Il dato è ritenuto fondamentale per comprendere se Ugoè stato colpito quando era nelle immediate vicinanze ...