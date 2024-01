Omar Rajeh | la danza come rinascita in risposta alla violenza e al potere

In una Beirut segnata dalla guerra civile, nasce la scelta della danza come linguaggio politico. Omar Rajeh DANCE IS NOT FOR US Prima ... (romadailynews)

La danza contemporanea come forza propositiva di una rinascita culturale e sociale è già una visione innovativa dello spettro delle ..., coreografo e danzatore acclamato dalla critica, è una figura di spicco della scena della danza contemporanea in Libano e nel mondo arabo. Ha fondato Maqamat a Beirut nel 2002. La bellezza come risposta alla violenza e al potere: il libanese Omar Rajeh in Prima Nazionale il 12 gennaio a Roma con Dance is not for us ...