Olindo Romano telefona a Rosa | Anche lei è felicissima per il nuovo processo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AGI - Unata per condividere la felicità per la riapertura del caso di Erba. L'ha fatta, dal carcere di Opera, aBazzi, reclusa in quello di Bollate. "Lei era, come me. Lo sapeva già", ha raccontatoall'avvocato Diego Soddu che è andato a trovarlo, secondo quanto apprende l'AGI. Sono stati gli agenti della polizia penitenziaria a spiegare all'uomo, condannato all'ergastolo assieme alla moglie, che i giudici di Brescia avevano disposto un. E lo stesso, pur apparendo "un po' spaesato", ha rivelato questa mattina al suo difensore di essere "contentissimo" per ilscenario che si apre a 17 anni dalla strage, con la celebrazione del ...

Si terrà il 1° marzo l'udienza al termine della quale i giudici della Corte d'Appello di Brescia decideranno sull'istanza di revisione del processo per la strage di Erba, presentata dalle difese di ...