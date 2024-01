Olindo Romano | «Sono contento | non vedo l' ora che arrivi quel giorno» Lui e la moglie Rosa Bazzi in aula a marzo per la strage di Erba

La Corte d'Appello di Brescia ha accolto il ricorso per la revisione del processo sulla strage di Erba, che aveva portato alla condanna all'ergastolo die Rosa Bazzi , ritenuti colpevoli in tutti e tre i gradi di giudizio per gli omicidi di Raffaella Castagna, Youssef Marzouk, Paola Galli e Valeria Cherubini, oltre che per il tentato ...... il prossimo 1 marzo, sulla revisione della strage di Erba per la quale sono stati condannati all'ergastolo in via definitivae Rosa Bazzi. Negli ultimi mesi, la pg Nanni è stata ...sulla revisione della strage di Erba per la quale sono stati condannati all'ergastolo in via definitiva Olindo Romano e Rosa Bazzi. Negli ultimi mesi, la pg Nanni è stata piuttosto critica, tanto da ...Olindo Romano è "contento" per la decisione dei giudici bresciani di affrontare in aula l'istanza di revisione della sentenza che ha condannato lui e sua moglie Rosa Bazzi all'ergastolo per la strage ...