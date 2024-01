Olindo Romano dal carcere | Contentissimo per il nuovo processo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) AGI - "Sono".ha espresso a uno dei suoi legali che l'ha incontrato neldi Opera la soddisfazione per la riapertura del caso di Erba.è apparso "un po' spaesato", viene riferito all'AGI dall'avvocato e tutore Diego Soddu, in relazione alscenario che si apre a 17 anni dalla strage, con la celebrazione delche potrebbe cancellare la condanna all'ergastolo. Tuttavia ha manifestato la sua gioia e la speranza per lo spiraglio che si apre dopo una lunga battaglia della sua squadra di difensori. "Ora vogliamo l'assoluzione, non ci fermiamo, andiamo dritti verso l'obiettivo" dice Soddu.

AGI - 'Sono contentissimo'.ha espresso a uno dei suoi legali che l'ha incontrato nel carcere di Opera la soddisfazione per la riapertura del caso di Erba.è apparso 'un po' spaesato ', viene riferito all'......vengono fatte ascoltare le parole di Enrico Mentana che ha dato la notizia del procedimento della Corte d'Appelllo di Brescia che potrebbe innescare un nuovo processo per Rosa Bazzi e, ...Gli ha impedito di morire dissanguato. In aula ha puntato il dito contro Olindo Romano: “Sei stato tu”. La convinzione dei giudici sino alla Cassazione. Oltre la macchia di sangue, oltre al ...(Adnkronos) - "Sono più fiducioso nella giustizia, incrociamo le dita". Così Olindo Romano, condannato all'ergastolo insieme alla moglie Rosa Bazzi per la strage di Erba, in una lettera inviata al gio ...