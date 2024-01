Olindo e Rosa | la nuova pista della strage di Erba legata allo spaccio Dalla prova del sangue alle confessioni | cosa non torna

Ripartirà il 1 marzo del 2024 il processo per la strage di Erba . Come reso noto da Fabio Schembri, uno dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi, la ... (ilmessaggero)

Le istanze di revisione accolte riguardano anche le confessioni di, rese ai carabinieri e pm di Como, le intercettazioni ambientali, la morte della signora Cherubini perché, secondo la ...L'istanza di revisione sarà discussa a marzo, quando scopriremo seavranno un'altra possibilità, ma anche se le famiglie delle vittime saranno di nuovo al centro di un iter lungo e ...Olindo Romano e Rosa Bazzi in tutti e tre i gradi di giudizio sono stati ritenuti colpevoli per la strage di Erba «oltre ogni ragionevole dubbio». Ma i dubbi paventati dai loro difensori, dal ...Strage di Erba, a sorpresa, il processo può riaprirsi. La Corte d’Appello di Brescia ha detto sì alla revisione del caso, chiuso in Cassazione, con l’ergastolo per ...