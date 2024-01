Olindo e Rosa | la nuova pista della strage di Erba legata allo spaccio Dalla prova del sangue alle confessioni | cosa non torna

... dove sono state trovate tracce del suo sangue In quell'appartamento la luce è stata staccata alle 17.40 (lo dice l'Enel),diranno poco prima delle 20. Secondo un perito in casa c'era ...Decisione choc sulla stage di Erba: bomba sul processo Insomma, per Feltri sono diversi i motivi per cuinon possono essere gli autori dell'efferato omicidio di Raffaella Castagna, ...BRESCIA – La Corte d’Appello di Brescia ha ammesso il ricorso di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati all’ergastolo per la strage di Erba, fissando al 1 marzo l’udienza al termine della quale i ...Vittorio Feltri è certo dell'innocenza di Olindo Romano e Rosa Bazzi, e non dal via libera al processo di revisione per la strage di Erba, ...