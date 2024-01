Olimpia Milano | Messina | “C’è voluto uno sforzo fisico enorme per vincere contro l’Alba”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “Perè stato necessario unoda parte dei giocatori, dopo una settimana durissima, dopo la gara di domenica a Trento. Giocarenon è mai facile, perché è squadra che gioca leggero, tira sempre con buone percentuali, per cui devi avere pazienza, difendere,llare i rimbalzi. Nel secondo tempo il nostro livello difensivo è cresciuto notevolmente e in attacco abbiamo creato spaziature migliori segnando 45 punti”. Lo ha detto l’allenatore dell’, Ettore, dopo la vittoriaBerlino in Eurolega: “Melli ha sostenuto la squadra fin dal primo possesso, poi è facile pensare alla prova di Flaccadori e al suo secondo ...

Il video con gli highlights del match tra Olimpia Milano e Alba Berlino, valido per la 20^ giornata dell'Eurolega 2023/2024 di basket. Secondo successo di fila per la squadra di Ettore Messina, che al Forum vince una bella e appassionante partita. Seconda vittoria consecutiva in Euroleague per l'Olimpia Milano, che oggi festeggia il suo 88esimo compleanno. L'EA7 Emporio Armani batte l'Alba Berlino 82-76 e sale a 18 punti. Successo 82-76 dell'Olimpia sui tedeschi di Procida (10 punti) e Spagnolo (8 e 7 assist): gran finale di Napier e Hall ma la firma sul successo la mettono gli italiani di Messina. Suda le proverbiali sette camicie l'EA7 Milano per avere la meglio dell'Alba Berlino. "Abbiamo vinto di squadra e sono molto felice di questo". L'Olimpia giovedì affronterà la Stella Rossa.