Oeiras | fuori Dalla Valle agli ottavi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si fermail cammino di Enrico(285) nel challenger portoghese di(74.825 di montepremi sul cemento).è stato superato per 62 61 dal qualificato danese Elmer ...

Si ferma agli ottavi il cammino di Enrico Dalla Valle (285) nel challenger portoghese di(74.825 di montepremi sul cemento). Dalla Valle è stato superato per 62 61 dal qualificato danese Elmer Moller (397). L'ultimo italiano rimasto in gara è Lorenzo Giustino (288), impegnato ...I finalisti di1, Kasnikowski ed Elias , ammessi nel tabellone principale con uno special ... e al secondo turno potrebbe trovare Carlos Taberner ex n°85 del ranking ma oggidalla top 300 ...