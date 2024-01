Occupazione | è nuovo record | oltre 23 | 7 milioni di lavoratori

...sciita sostiene di avere provocato circa duemila tra morti e feriti tra le forze di. ...Medio Oriente e il ritorno a Washington potrebbe essere accompagnato a breve dall'apertura di un...Non è emerso nulla die la protesta continua. 'Non siamo stati nelle condizioni di decidere ... Alcuni consiglieri, tra cui Rino Passalacqua e Flavio Coppola, hanno iniziato l'dell'...Disoccupazione in calo e nuovi record per il mercato del lavoro italiano. A novembre gli occupati sono 23 milioni e 743mila, quota mai toccata prima, 30mila in più del mese precedente e 520mila in più ...I dati dell'Istat: nei dodici mesi a novembre creati 520mila nuovi posti. Il ministro Calderone: "Un chiaro successo per le politiche del governo" ...