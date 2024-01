Obsolescenza culturale | ovvero | come ciò che è rimasto indietro risulta obsoleto | ma potrebbe tornare

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Sesta puntata di The Meaning of Style, la rubrica quindicinale di Federico Sargentone per GQ. Parleremo di critica, stile, immagine, mascolinità, a cavallo tra la iper-nicchia e la cultura di massa. Siamo tornati! Un nuovo inizio, un altro anno. Per molti è il momento di scrivere o leggere liste infinite di propositi per i prossimi dodici mesi. In questo periodo, gli elenchi in-and-out proliferano su tutti i media, i rendiconti rimbalzano sui nostri dispositivi, le schermate dell'app Note dell'iPhone continuano a essere postate e ripubblicate, le persone vengono taggate, i creatori creano: i contenuti di fine anno diventano virali. Un nuovo anno di tendenze ci scorrerà davanti agli occhi, così velocemente che all'inizio non riusciremo a tenere il conto. I nostri elenchi di fine 2023 non diventeranno obsoleti in mesi, né in settimane, ma in giorni, perché il ...