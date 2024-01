Nuvole e temperature in diminuzione | ma da giovedì torna il bel tempo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Un promontorio alto pressorio, esteso dall’Atlantico centro-orientale fino alle coste della penisola Scandinava, farà affluire sui settori europei centro-meridionali, aria più fredda.raneo rialzo pressorio sul territorio italiano che dal pomeriggio subirà l’effetto di una bassa pressione in quota, responsabile di un aumento della copertura nuvolosa e di deboli fenomeni precipitativi. Rimonta pressoria dalla giornata di, garantirà sulle aree di pianura, cieli sereni e foschie notte-primo mattino. Mercoledì 10 gennaio 2024Previsto: Nuvoloso su Valchiavenna, Valtellina, alto Lario e Orobie, con associate deboli precipitazioni mattutine, in rapido esaurimento. Schiarite su Mantovano, Cremonese e aree orientali del Pavese. Dal pomeriggio, tendenza ad una generale attenuazione della nuvolosità ad ...

molte nuvole transitano sull'Italia ma con poche precipitazioni associate nel corso delle prossime ore, per lo più sui settori alpini. Nei prossimi ... (feedpress.me)

Questo fenomeno non solo provocherà un calo generale delle, ma anche condizioni ... Anche la Valle d'Aosta vedràe qualche fenomeno nevoso dai 500/600 metri, più frequente sul settore ...Viterbo Moltein transito nel corso della giornata ma con tempo asciutto o al più con deboli piogge ...comprese tra +2°C e +6°C. Lazio Cieli nuvolosi al mattino su tutta la regione ...In sintesi, il meteo sarà caratterizzato da un’alternanza di sole e nuvole, con temperature che potranno variare notevolmente. Nelle prossime giornate il meteo sarà caratterizzato da una serie di ...Tuttavia, le previsioni indicano un periodo con anomalie di temperatura, con valori che oscilleranno tra i 1°C e i 19°C. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta. Il meteo per i prossimi giorni si ...