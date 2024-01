“Nuovo allenatore del Napoli…” | annuncio a sorpresa | l’ex azzurro ha svelato tutto

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il Napoli naviga in acque burrascose e dopo Rudi Garcia anche Mazzarri è ora a forte rischio.si è proposto esplicitamente per succedere al toscano. In casa Napoli la luce del sole è scomparsa dall’estate. Dopo il capolavoro di Spalletti, qualcosa si è rotto e i partenopei sono affondati al nono posto, a venti punti dall’Inter capolista. Mai nessuno avrebbe immaginato un crollo verticale alla vigilia del campionato. Malgrado l’addio dell’attuale tecnico della Nazionale, di Kim e di Giuntoli gli azzurri hanno mantenuto la propria ossatura, ma i giri del motore si sono abbassati drasticamente. Dopo pochi mesi è saltata la panchina di Rudi Garcia e nemmeno l’amico Walter Mazzarri è riuscito a risanare una situazione divenuta insostenibile. I campioni d’Italia in carica si trovano fuori dalla zona Champions League. Il piazzamento tra le prime ...

Il Besiktas ha scelto il nome del nuovo allenatore . Il club turco ha infatti annunciato l'approdo in panchina di Fernando Santos , ex ct... (calciomercato)

