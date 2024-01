Notizie Calcio Napoli | sorpresa Meret | lo hanno deciso i tifosi

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La SSCha come da consuetudine scelto il suo “Player of the month”, attraverso la votazione dei. Un periodo complicato, per non dire horror per ildi Walter Mazzarri, risucchiato in un vortice di risultati negativi da cui non riesce proprio ad uscire. Nelle ultime 6 gare gli azzurriottenuto un’unica vittoria, le match casalingo contro il Cagliari, per poi perdere ben quattro partite e pareggiarne un’altra, in tutti i casi, senza mai trovare la via del goal. Una involuzione preoccupante, iniziata fin dagli albori di una stagione a tutti gli effetti “maledetta”, con il neo tecnico Rudi Garcia mai in grado di entrare in empatia con i propri ragazzi. Fatto sta, che la scelta optata da De Laurentiis non ha sortito gli effetti sperati, anzi, ad oggi Mazzarri ha fatto di gran lunga peggio del suo ...