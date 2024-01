Nonthaburi | ottavi fatali a Caruso e Fonio

Salvatore Caruso (289) e Giovanni Fonio (281) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger thailandese di Nonthaburi (82.000 $ di ... (247.libero)

Salvatore Caruso (289) e Giovanni Fonio (281) sono stati eliminati neglidi finale del challenger thailandese di(82.000 $ di montepremi sul cemento). Caruso ha perso 61 75 dal britannico Arthur Fery (270), Fonio invece è stato eliminato 76 61 dallo ...Salvatore Caruso (289) e Giovanni Fonio (281) si sono qualificati per glidi finale del challenger thailandese di(82.000 $ di montepremi sul cemento). Caruso ha lasciato appena 2 game al francese Lucas Poullain (249), superato per 60 62, Fonio invece ha ...Salvatore Caruso (289) e Giovanni Fonio (281) sono stati eliminati negli ottavi di finale del challenger thailandese di Nonthaburi (82.000 $ di montepremi sul cemento). Caruso ha perso 61 75 dal ...Salvatore Caruso (289) e Giovanni Fonio (281) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger thailandese di Nonthaburi (82.000 $ ...