Non posso pensare a questo futuro | politicamente corretto | lo sfogo di Corrado Guzzanti

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) "Il principio per cui devi censurare qualunque cosa possa offendere una minoranza non può funzionare, non si può pretendere. Il principio deve essere che se ti offendi è un problema tuo"., classe 1965, con le sue imitazioni è considerato il più grande autore e comico di satira politica degli ultimi trent'anni. E nonostante nello scorso decennio avesse diradato di molto le sue presenze in tv, i suoi sketch e i suoi personaggi hanno travalicato le generazioni e sono diventati un culto anche per i più giovani grazie a internet, come testimonia la partecipazione alla seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori. L'attore, che tornerà dal 12 gennaio su Sky Cinema e NOW con la nuova stagione de "I delitti del BarLume 11", su Repubblica prende le distanza dal "". "Tutti sappiamo cosa ...

... 'conosciamo ancora il numero esatto degli ordini', ha precisato Pannier Runacher, ... 'In effetti, avevamo prenotato 25 mila veicoli, madire di aver contattato nuovamente i produttori' per ...parlare per conto di Draghi. Siamo venuti qui per dargli degli input sull'industria europea. Rappresentiamo 60 grandi imprese in tutta Europa. Siamo venuti qui per dire cosa serve per ...Amante delle due e quattro ruote, Arturo dice la sua sui Mondiali più celebri: "Nel Circus il pilota ha perso importanza, ora vale circa il 10%". E sul passaggio di Marc da Honda a Ducati: "Mi piace c ...Scoperto un legame diretto tra la morte esplosiva delle stelle massicce e la formazione degli oggetti più compatti ed enigmatici dell’universo: i buchi neri e le stelle di neutroni. Con l'aiuto del Vl ...