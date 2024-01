Non mi riconosco nella Chiesa che strizza l’occhio alla fabbrica | da quella Chiesa mi auto scomunico

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) «Non c’è alternativa aa Taranto. La chiusura sarebbe veramente una catastrofe, che significherebbe non pensare al bene di una comunità che è stata formata a questo». Questa è la conclusione dell’intervento dell’Arcivescovo di Taranto Mons. Ciro Miniero durante il programma «Il MondoRadio» su Radio Vaticana, in relazione alle vicende che riguardano l’Ex Ilva. Chiudere la, per Miniero, significherebbe non pensare al bene di una comunità che è formata a questo. A questo cosa? Monsignor Miniero ha forse ragionato da religioso: “siamo nati per morire”. Perché non c’è altro modo di intendere la frase “comunità formata a questo”. È vero, tutti moriremo. Lo stesso nostro Signore è venuto sulla terra ed è morto sulla croce per i nostri peccati, macroce, è la ...