Non da parte mia | Acca Larentia | Nicola Fratoianni sconcertante | una balla tutta da ridere | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) No, la sinistra non molla. E continua a soffiare sul fuoco della polemica di, la commemorazione in cui un gruppo di nostalgici si è prestato ai saluti romani. Il tutto alla commemorazione non istituzionale, bene ricordarlo. Ma tant'è, i progressisti accusano il governo, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia. L'accusa è sempre la stessa: fascismo, non si dicono antifascisti. Il tutto senza badare al fatto che negli anni precedenti, con governi di sinistra in carica, adsi erano viste le stesse scene. Ma nessuno aveva avuto da eccepire. Il tema continua a tenere banco. E così se ne parla anche a Prima di domani, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4, la puntata è quella di mercoledì 10 gennaio. Ospite in studio ecco...