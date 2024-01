Nocera Inferiore | trovato in possesso di un fucile rubato | arrestato 27enne

Leggi su zon

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Lo scorso 8 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale die della Tenenza di Pagani hanno, in flagranza di reato, undi Castel San Giorgio (SA), ma domiciliato a, per detenzione illegale di arma comune da sparo. I Carabinieri, a seguito di perquisizione, hanno rinvenuto nell’abitazione dell’indagato unsemiautomatico calibro 12 marca “BERETTA”, oggetto di furto, nonché munizionamento ed una pistola a tamburo, a salve, priva del tappo rosso. L’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Segui ZON.IT su Google News.