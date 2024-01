Nocera Inferiore | aggredita operatrice sanitaria all’ospedale Umberto I

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Ennesimo caso di violenzaI a: unaè stata, durante il turno di servizio presso il reparto di Pediatria. La donna – come riporta il quotidiano Le Cronache – ha riportato escoriazioni curabili con otto giorni di prognosi dopo essere stata strattonata da un uomo che avrebbe voluto attendere il turno per una visita a un familiare. Segui ZON.IT su Google News.

L'ultimo episodio, verificatosi nel reparto di Pediatria a Nocera Inferiore, ha ulteriormente evidenziato la necessità di adottare misure concrete per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico negli ... Il sindacato Fials di Salerno denuncia un'aggressione a un medico dell'ospedale di Nocera Inferiore e chiede che venga istituito un ...