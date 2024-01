Nicole Kidman rivela | “Ho capito che Tom Cruise non era l’amore della mia vita mangiando hamburger e patatine da sola in hotel dopo il mio primo Oscar”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)fritte sul pavimento di undi lussohachesuanon era Tom. Lazionestar hollywoodiana è presente nell’estratto del suo libro 50Nights pubblicato dal Daily Mail. Latorna con la memoria alla notte deglidel 2003 quando vinse nella categoria per la miglior attrice per The Hours.professionale alle stelle, mapersonale sotto i tacchi. “la vittoria del miopremiosono andata ine ho ordinato del cibo da ...

Prime Video ha svela to oggi il trailer di Expats , la limited serie s in sei episodi diretta da Lulu Wang e basata sul best seller internazionale ... (panorama)

Dopo la conferma disul futuro di Big Little Lies , arriva anche quella di un'altra protagonista della serie, Reese Witherspoon: l'attrice ha affermato che la terza stagione si farà. A distanza di quattro ...Nel nuovo libro di Dave Karger, 50 Oscar Nights,ha ricordato la notte in cui ventuno anni fa venne premiata con la statuetta alla miglior attrice protagonista per la sua performance nel ruolo di Virginia Woolf in The Hours di Stephen ...È ufficiale: è in arrivo la terza stagione di Big Little Lies! La conferma arriva dall'attrice Reese Witherspoon.Nel nuovo libro di Dave Karger, 50 Oscar Nights, Nicole Kidman ha ricordato la notte in cui ventuno anni fa venne premiata con la… Leggi ...