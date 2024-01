Nessun dossieraggio su video Apostolico | le riprese non arrivano dalle forze dell’ordine

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 Non c’è statosuldella partecipazione della giudice Iolandaalla manifestazione al porto di Catania nell’agosto del 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti da nave Diciotti. Lenon arrivavano da archivi delle, né da alcuna banda riservata. E’ la conclusione della Procura di Catania che ha chiuso l’inchiesta aperta tre mesi fa a modello 45. Il procedimento è stato archiviato perché “il fatto non costituisce reato visto che non si tratta di immagini prelevate da archivi delle”. La notizia è riportata da Repubblica e trova conferme in ambienti giudiziari.A girare ilcon il suo telefonino privato, ...

'Nessuna banca dati riservata e. Ecco la verità sul caso Apostolico dopo settimane di fango e vergognose insinuazioni da parte di tutta la sinistra e dei suoi media. Adesso chiedano scusa e la smettano di ......di Catania in piazza con l'estrema sinistra contro Matteo Salvini non era frutto di': lo fa sapere in una nota la Lega, che commenta la notizia secondo cui non ci sarebbe stato...CATANIA – Nessun dossieraggio in merito al video della partecipazione della giudice Iolanda Apostolico alla manifestazione al porto di Catania avvenuta nell’agosto del 2018 riguardo la vicenda della ...Nessun dossieraggio sul video della partecipazione della giudice Iolanda Apostolico alla manifestazione al porto di Catania nell’agosto del 2018 per chiedere lo sbarco dei migranti da nave Diciotti.