«Nel mio paese lui è un brav’uomo | io quella sbagliata»

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Storie di donne che hanno denunciato i maltrattamenti subiti. Ma purtroppo non hanno avuto giustizia. La nostra Irene Vella ha raccolto diverse testimonianze. Comeche ha raccontato qui la protagonista. Narra di vent’anni di inferno, di schiaffi, violenze e stalking. Finché trova la forza di sporgere denuncia nei confronti del suo compagno, nonché padre dei suoi figli. A questo punto ci si aspetta che questo inferno abbia fine, e invece continua. Prosegue con aggressioni verbali gridate in mezzo alla strada, raffiche messaggi minacciosi inviati al telefono. La legge impone al persecutore il divieto di avvicinamento per sei mesi. Ma trascorsi sei mesi e un giorno lui imperterrito torna sotto casa della ex a insultarla, a vomitarle addosso il suo odio. Oltre il fanno la beffa, perché inlui è ritenuto una “brava persona”, mentre lei è ...

L’INTERVISTA. L’attore e regista ha presentato all’Uci di Orio il suo «50 km all’ora»: «È un’avventura on the road improbabile e divertente, ricca ... (ecodibergamo)

5 milioni di euro "piovuti" in via Forze Armate 07 gennaio 2024 13:59 Fotogallery - Milano , nel bar dove è stato vinto il primo premio della Lotteria ... (247.libero)

Filippo Terracciano , ufficializzato oggi dal Milan come nuovo acquisto, ha saluta to il Verona attraverso i propri social (pianetamilan)

... ' Ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocheràNapoli per tutta la sua ... Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! Tieni ilnome lontano dalla tua bocca!' . ......bene emale. La controrisposta di Fedez Fedez ha voluto replicare nuovamente via social ... così come tu vieni sotto cosa mia, dove l'unica cosa che puoi trovare è ilcane che fa la cacca e ...Tra una selva di braccia tese l’unico a non adeguarsi al saluto romano è Felice Gasperi, l’uomo in bandana bianca in fondo a destra. Spunta da un baule di famiglia una foto della Nazionale italiana d’ ...Nel mio piccolo ho dovuto superare una certa idiosincrasia verso gli strumenti tecnologici. Ho fatto esperienza dei troppo evidenti benefici. Tuttavia, oggi fatico ad addentrarmi con sicurezza nei ...