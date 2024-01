Nei pensieri della Strega | il ds del Vicenza toglie Ferrari dal mercato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFrancoè stato neidel Benevento per rinforzare l’attacco in questo mese di gennaio. Il cambio di allenatore, con il passaggio da Andreoletti e Auteri, ha però frenato un’eventuale trattativa. Il tecnico di Floridia preferisce una prima punta di manovra e allora il direttore tecnico Marcello Carli non ha potuto fare altro che prenderne atto e virare altrove. Trattare con il, tra l’altro, non sarebbe stato semplice. La società biancorossa non ha intenzione di lasciar partire l’argentino tanto facilmente, come ammesso dal direttore sportivo Luca Matteassi. “resterà a“, ha sentenziato a Tvail dirigente, “non è sul, a meno che non arrivi una proposta tale che dovremo prendere in ...