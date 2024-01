Nba | Lakers - Toronto 132 - 131 | highlights

Gli highlights della vittoria 132 - 131 dei Los Angelessui Toronto Raptors: 41 punti e 11 rimbalzi per Anthony Davis, 22 e 12 assist per LeBron ...Prezioso successo per i, che la spuntano per 132 - 131 su Toronto con un Anthony Davis da 41 punti e 11 rimbalzi, decisivo nel finale dove fa 8/8 dalla lunetta e stoppa Barnes. Furiosi i ...Who's NBA Awards odds are up and whose are falling Where will Bronny get drafted, and who will win ROY Check out all the best odds on Michigan’s top sportsbooks.We use cookies to provide you with the best online experience. If you continue browsing, we consider that you accept our Cookie Policy, and also agree to the terms of our Privacy Policy and Terms of ...