Navalny è in isolamento

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’oppositore russo Aleksejha riferito di essere stato messo inè stato trasferito in un carcere di massima sicurezza nell’Artico russo. Russia: L’oppositore russo Aleksejha affermato di essere stato messo inpoche settimane dopo essere stato trasferito in una colonia carceraria di massima sicurezza nell’Artico

«Abbiamo trova to Alexey Navalny . Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell'insediamento di Kharp». Scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che ... (ilmessaggero)

«Abbiamo trova to Alexey Navalny . Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell'insediamento di Kharp». Scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che ... (ilmessaggero)

«Abbiamo trova to Alexey Navalny . Ora è (nella colonia penale) IK-3 nell'insediamento di Kharp». Scrive così su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che ... (ilmessaggero)

"Farà un discorso speciale" 15:39denuncia: "Subito innel nuovo carcere" 11:05 Russia, arrestato un cittadino americano per tentata produzione e vendita di droga 10:51 Attacco ...alexei- L'oppositore russo Alexeydenuncia di essere stato subito mandato in cella d'per sette giorni non appena terminato il periodo di quarantena obbligatoria nel remoto carcere 'Lupo Polare', sopra il circolo ...Gli attacchi di Kiev contro il territorio russo si abbattono anche sulla rete virtuale di Mosca, mentre proseguono quotidianamente i raid con missili e droni sulle regioni di confine.I 50 miliardi di dollari di aiuti statunitensi sono ancora fermi al Congresso. Dal Cremlino ulteriore giro di vite contro i dissidenti ...