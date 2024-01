Narco-terroristi scatenano la guerra civile Violenze e blitz armato in tv

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L'Ecuador piomba nel caos e nell'incubo dellascatenata daltraffico. Scene incredibili quelle che arrivano dal Paese sudamericano, dove gruppi armati hanno fatto anche irruzione in uno studio tv minacciando con le armi in pugno conduttore e dipendenti dell'emittente. Un'ondata diche ha scosso il Paese negli ultimi giorni, tanto che il presidente Daniel Noboa ha imposto lo stato di emergenza. La miccia è stata la fuga dal carcere di Adolfo "Fito" Macías, leader dei Los Choneros, la più grande banda ditrafficanti del Paese. La violenza deis, come detto, ha toccato il suo apice ieri quando un gruppo di uomini armati a volto coperto ha fatto irruzione in diretta Tv negli studi della rete pubblica TC Television nella città portuale di Guayaquil. ...