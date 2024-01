Napoli | sequestrati 75mila giocattoli falsi e pericolosi per la salute | nei guai una donna

In vista del Natale, la Guardia di Finanza di Napoli ha intensificato i controlli per fermare le frodi, specialmente nel cibo. Nel corso di queste ... (teleclubitalia)

... 400 posti per i familiari delle vittime e per le associazioni impegnate nei benialle ... adal 21 gennaio al 3 febbraio - nella scena dei Gonfaloni non sono presenti immagini dei ...Pluripregiudicato, è considerato un esponente della "Nuova camorra flegrea"Il quantitativo sequestrato, qualora immesso in commercio, avrebbe fruttato un illecito guadagno di oltre 350.000 euro. La cittadina cinese, già con analoghi precedenti penali, è stata denunciata ...E proprio durante un servizio finalizzato alla salvaguardia della salute dei bambini e al contrasto della vendita di prodotti potenzialmente pericolosi, i militari della Guardia di Finanza di Napoli ...