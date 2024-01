Napoli-Salernitana | Mazzarri pensa ad un cambio modulo

Il Napoli in ritiro da stasera e dopo la Salernitana andranno in Arabia Saudita . Lo ha comunicato Sky Sport. Non c’è ancora l’ufficialità ma da ... (ilnapolista)

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Il derby campano mette di fronte due squadre in evidente ... (sport.periodicodaily)

Gara valida per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Il derby campano mette di fronte due squadre in evidente ...