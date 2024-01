Napoli-Perez | fissato il prezzo dell’affare | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Saltato Dragusin ilpotrebbe virare sull’argentino dell’Udinese Nehuen: i friulani fissano ildel cartellino Mazzarri ha richiesto un centrale difensivo. Ilè quindi alla ricerca di un profilo con caratteristiche differenti da quelle dei centrali già presenti in rosa. L’obiettivo è ovviamente quello di ritrovare l’equilibrio difensivo della scorsa stagione, che oramai appare perduto, cambiando qualcosa. Rrahmani e Juan Jesus non danno le sicurezze necessarie, discorso simile vale anche per i giovani Ostigard e Natan, quest’ultimo tra l’altro è alle prese con un grave infortunio alla spalla, che lo terrà fuori almeno fino a metà febbraio. Urge quindi un intervento sul mercato. L’obiettivo primario è senza dubbio Dragusin. I risvolti della trattativa non hanno però favorito il ...