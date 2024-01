Napoli | parcheggiatore abusivo in carcere da 20 mesi per una presunta estorsione di 4€

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pubblicato il 10 Gennaio, 2024 I parcheggiatori abusivi nelle grandi città, soprattutto a, sono considerati una vera piaga sociale e spesso risultano anche violenti e aggressivi se gli automobilisti si rifiutano di pagare. A proposito di parcheggiatori abusivi c’è però un caso che sta facendo molto discutere e che vede come protagonista Kelvin Egubor, nigeriano di 25 anni senza fissa dimora, rinchiuso da 20neldi Poggioreale per. Il ragazzo,improvvisato, avrebbe chiesto due volte ad un automobilista di consegnarli 2 euro in una strada di Fuorigrotta, quartiere di, minacciando di tagliargli la cappotta dell’auto se non avesse pagato. La denuncia di Samuele Ciambriello La ...

