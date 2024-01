Napoli | Osimhen insulta il procuratore di Kvara | 'Vergogna!' Il suo agente | 'Grave | superficiale e inaccettabile'

Calciomercato : Napoli. Osimhen contro agente Kvara 'Non parlare di me' Dura risposta dell'attaccante nigeriano via social NAPOLI - Volano gli stracci in casa Napoli. Victor Osimhen, attualmente in ritiro con la nazionale ... (247.libero)

Calciomercato : Napoli. Osimhen contro agente Kvara "Non parlare di me" Dura risposta dell'attaccante nigeriano via social NAPOLI - Volano gli stracci in casa Napoli. Victor Osimhen, attualmente in ritiro con la ... (ilgiornaleditalia)

“Sei un pezzo di m..” Caos Napoli - furia Osimhen : arriva l’attacco senza precedenti Disappunto del bomber del Napoli nei confronti del procuratore di Kvaratskhelia che ieri aveva previsto dove andrà a giocare il nigeriano Se il ... (sportnews.eu)

“Pezzo di mer**” - a Napoli è caos Osimhen-Kvaratskhelia : cosa sta succedendo Decisamente non il miglior momento per accendere la miccia che potrebbe far saltare in aria, definitivamente, la polveriera. E i danni potrebbero ... (calcioweb.eu)