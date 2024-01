Napoli | Osimhen attacca l’agente di Kvaratskhelia | «Idiota!»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), Victordi Kvara dopo le sue parole sul proprio futuro: «Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!» Il momento in casaè molto delicato: involuzione di gioco e risultati, squadra in ritiro e oggi, a completare il puzzle, arriva anche la polemica a distanza tra Jugeli, agente di Kvara, che dalla Georgia parla del futuro del suo assisitito e di, e proprio lo stesso Victor, che dal ritiro della Nigeria, risponde per le rime con una storia sui propri social. Di seguito le loro parole. PAROLE JUGELI – «ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nelper tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Ilha ...