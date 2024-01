Napoli | il report dell’allenamento | le novità su Gaetano e Olivera

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Il, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato ildi questa mattina al Konami Training Center Il, attraverso il proprio sito web ufficiale, ha pubblicato ildi questa mattina al Konami Training Center. Ecco tutte le– Ilsi è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con esercizi di riscaldamento. Successivamente il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica ed una serie di partitine a metà campo.ha lavorato in gruppo. ...

Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma sabato allo Stadio Maradona alle ore 15. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con esercizi di riscaldamento. Successivamente il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica ed una serie di partitine a metà campo.