Napoli | Gaetano in gruppo

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) IlSabato alle 15.00 affronterà la Salernitana al Maradona. La giornata numero 20 vedrà quindi in scena un derby. Importantissimo per entrambe le squadre, ma fondamentale per gli azzurri per rilanciarsi. La Champions, alla fine, dista solo 5 punti, ma, visti oggi, sembrano un’infinità. Il mercato non decolla, nonostante le promesse di De Laurentiis, un ritiro in corso per trovare unità d’intenti, procuratori che parlano, o sparlano, anche troppo, 22 punti in meno rispetto allo scorso anno, 20 punti dalla capolista. Insomma, neanche il peggiore dei pessimisti avrebbe prefigurato uno scenario simile. Mazzarri, comunque, a Castelvolturno cerca di fare quello che può con gli uomini che si ritrova. Ricordiamo che Anguissa ed Osimhen sono in Africa, Natan è infortunato, così come Olivera., le ultime da Castelvolturno Il ...